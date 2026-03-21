Murió Daniel Buira, el histórico baterista de Los Piojos

El exbaterista y percusionista de Los Piojos, Daniel Buira, murió este sábado a los 55 años, luego de sufrir un infarto en la escuela de percusión “La Chilinga”, ubicada en la localidad bonaerense de El Palomar.

Según las primeras informaciones, el músico se descompensó cerca de las 4 de la madrugada en el patio del lugar. Un amigo lo encontró mientras pedía ayuda, con dificultades para respirar, y poco después perdió el conocimiento. Personal médico del SAME acudió al lugar, pero sólo pudo constatar el fallecimiento. De acuerdo con los testigos, Buira padecía asma.

La Fiscalía N° 8 de Morón inició una causa por averiguación de causales de muerte y ordenó las pericias correspondientes, incluida la autopsia.

Quién era Daniel Buira

Buira nació en Villa Bosch el 26 de septiembre de 1971 y fue uno de los fundadores de Los Piojos, banda clave del rock nacional. Casi 40 años atrás, le dio forma inicial al grupo junto a Miguel Ángel Rodríguez (Micky) en bajo, Daniel Fernández en guitarra, Juan Villagra en guitarra, Diego Chávez en voz y Rosana Obeaga en coros. En 1989, la banda consolidó su identidad con la llegada de Andrés Ciro Martínez, que se sumó como cantante, además de aportar como armonicista y principal letrista.

Como baterista original, participó de los discos fundamentales: Chac tu Chac, Ay Ay Ay, Tercer Arco, Azul y Ritual, obras que marcaron a una generación. En 2001 se alejó de la banda, aunque en 2024 volvió a integrarse para el esperado regreso, participando en shows multitudinarios, incluidos los realizados en el estadio de Estadio Monumental.

Para anunciar su vuelta, había compartido un mensaje cargado de emoción: “¡Hola a todos y todas! Cada uno es responsable de sus actos. Son muchos años de esperar este momento en mi vida personal. Los Piojos son parte de mi vida, de todos los días de mi vida, y quiero darle a todo este público piojoso que tanto esperó toda mi composición, mi ritmo y mi estilo que tanto marcó la banda. Gracias".

Además de su trayectoria con el grupo, Buira desarrolló una intensa actividad como músico y formador. Fundó la escuela de percusión La Chilinga y colaboró con distintos artistas y proyectos, entre ellos Arbolito, Fabiana Cantilo y Vicentico. También impulsó su propio proyecto musical junto a amigos, la banda No Bailo, donde continuó explorando su identidad rítmica y su aporte a la música popular argentina.