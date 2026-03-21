Una intensa lluvia cayó esta madrugada sobre Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz vivió una madrugada marcada por intensas precipitaciones, tal como habían anticipado los servicios meteorológicos en sus pronósticos. La lluvia, que se hizo sentir con fuerza durante varias horas, generó anegamientos temporales en algunas calles y obligó a extremar precauciones tanto a conductores como a peatones.

Este nuevo episodio de inestabilidad climática se suma a lo ocurrido en la jornada de ayer, cuando desde horas de la mañana ya se había registrado una importante caída de agua en la ciudad.

De acuerdo con las previsiones extendidas, el panorama climático continuará mostrando cambios en los próximos días. Se espera un descenso térmico paulatino, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 19 y 21 grados durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

