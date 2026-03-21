Valle Hermoso promociona su oferta turística en la Expo Village de L’Étape Argentina

Valle Hermoso promociona su oferta turística en la Expo Village de L’Étape ArgentinaValle Hermoso participa de la Expo Village de L’Étape Argentina by Tour de France.
El equipo de Turismo de Valle Hermoso forma parte de la Expo Village de L’Étape Argentina by Tour de France, un espacio abierto y gratuito que reúne a fanáticos del ciclismo y al público en general en la previa de la competencia.
Durante el evento, representantes del área de Turismo promocionan la propuesta turística y gastronómica de la localidad, invitando a los visitantes a descubrir los paisajes, la cultura y las experiencias que ofrece Valle Hermoso en el corazón del Valle de Punilla.
La Expo Village se desarrolla en el Centro de Convenciones Córdoba y propone una amplia agenda de actividades vinculadas al mundo del ciclismo, con stands informativos, propuestas recreativas y espacios pensados para disfrutar en familia.
El evento se puede visitar este viernes 20 y sábado 21 de marzo de 10 a 20, y el domingo 22 de marzo de 6 a 18. Se trata de una oportunidad para vivir de cerca el ambiente de la competencia y, al mismo tiempo, para que Valle Hermoso continúe posicionándose como destino turístico en la provincia y el país.
La presencia en este tipo de encuentros forma parte de las acciones de promoción que buscan mostrar al público todo lo que la localidad tiene para ofrecer, desde su naturaleza y su gastronomía hasta sus propuestas de turismo activo.