Carlos Paz: Llaryora participó de la gala centenario de la Colectividad Armenia

Con un importante festejo que se hizo anoche en las instalaciones del Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz, el cual contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora, la Colectividad Armenia de Córdoba celebró sus 100 años y destacó su aporte histórico al desarrollo de la provincia.

También se conmemoró la fundación del templo Surp Kevork (San Jorge) de la Iglesia Apostólica Armenia, el más antiguo de ese origen en Sudamérica.

El encuentro sumó además la presencia del intendente y el viceintendente de Córdoba, Daniel Passerini y Javier Pretto; la titular de la Colectividad Armenia, Lilian Balian; el cónsul honorario del país, Juan Carlos Merdinian; el obispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia, Aren Shaheenian, y representantes de organizaciones comunitarias de Córdoba, Rosario y Buenos Aires.

La conmemoración reunió a referentes institucionales, miembros de la colectividad y autoridades religiosas en una jornada que puso en valor la identidad, la cultura y la historia viva del pueblo armenio en Córdoba, destacando su legado a lo largo de un siglo.

Asimismo, participaron autoridades provenientes de Armenia, entre ellas el intendente de la ciudad de Echmiadzín, perteneciente a la provincia de Armavir, en el marco de un proceso de fortalecimiento de vínculos y hermanamiento institucional con la provincia de Córdoba. Durante el acto, se destacó la importancia de preservar las tradiciones, fortalecer los lazos comunitarios y proyectar el legado cultural hacia las nuevas generaciones, en el marco de un aniversario que representa un hito significativo para la vida social y cultural de la provincia.

Llaryora, manifestó que es un gran honor participar del evento histórico por los 100 años de la institución y agradeció a todos los organizadores. Además, el mandatario dedicó un reconocimiento especial a las autoridades de la colectividad destacando su incansable labor en representación de la comunidad y valorando profundamente el tiempo de amistad personal que comparten.

«Me une una amistad especial con los armenios. A medida que te vas encontrando con ellos, como le decimos nosotros, te encontrás con buena gente», dijo el gobernador, quien resaltó la capacidad de adaptación y el impacto profundo que tuvo la inmigración armenia en la identidad local.

Al respecto, afirmó: «Córdoba hoy, en gran parte, no sería lo que es sin la cultura armenia. Al venir a la Argentina, y especialmente a nuestra provincia, los armenios se distinguieron por dejar una marca propia que hoy nos define».

Asimismo, Llaryora reafirmó el compromiso histórico de su gestión con la causa armenia contra el genocidio otomano, subrayando la postura firme del gobierno de Córdoba en la búsqueda de la verdad. El mandatario hizo hincapié en que el apoyo a este reclamo no es circunstancial, sino una política que mantienen de manera sostenida, acompañando a la comunidad en su pedido de reconocimiento ante la comunidad internacional.

«Queremos ratificar el apoyo por la justicia. Pedimos justicia internacional para todos aquellos que pudieron y que nos sigan viendo, algo que en el gobierno tenemos presente desde siempre»; añadió.

El primado de la Iglesia Armenia para Argentina y Chile, Aren Shaheenian, expresó: «Reiteramos nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones por la tarea que vienen realizando. Expresamos nuestra gratitud hacia las autoridades provinciales y municipales por su permanente apoyo y aliento a la presencia y las iniciativas de la colectividad armenia de Córdoba, e impartimos nuestras bendiciones para la conclusión y el éxito de todos los proyectos futuros».

A su vez, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, afirmó: «Córdoba es un crisol de etnias que conviven en armonía. La cultura armenia ha dejado una huella fundamental en nuestra provincia, no solo a través de su arquitectura y su gastronomía, sino también mediante el trabajo conjunto que venimos realizando en nuestros museos y espacios culturales».

En el mismo sentido, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, destacó: «La colectividad armenia es pujante y ha desarrollado numerosos vínculos en la ciudad y la provincia. Barrio Pueyrredón tiene la calle Armenia como corazón y conserva esa impronta; sus dirigentes empresariales, de la política y del deporte son parte viva de Córdoba».

La presidenta de la colectividad, Liliana Balian, señaló: «Es un recorrido de 100 años de historia y presencia en Córdoba. Un siglo desde que esta provincia acogió a nuestros abuelos para que hoy nosotros podamos celebrarlo; es un amor mutuo entre culturas que se afianzaron, generaron trabajo y se integraron plenamente en la sociedad cordobesa».

La Colectividad Armenia de Córdoba cuenta con una trayectoria marcada por el compromiso con la preservación de su identidad cultural, sus tradiciones y su historia. A lo largo de generaciones, ha consolidado espacios de encuentro comunitario donde se transmiten valores, costumbres y expresiones artísticas propias, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la memoria colectiva.

Su presencia en Córdoba ha contribuido de manera significativa a la diversidad cultural de la provincia, a través de actividades sociales, educativas y culturales abiertas a la comunidad. En ese camino, la colectividad ha promovido el diálogo intercultural y la integración, convirtiéndose en un actor activo dentro del entramado social cordobés y en un puente entre sus raíces y la identidad.