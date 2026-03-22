Comenzaron los cursos de albañilería y lengua de señas en Valle Hermoso

Durante 2026 comenzaron a dictarse en el Centro Cultural los cursos de Albañilería – Nivel 1 bajo la consigna “Construí vos tu casa propia” y de Lengua de Señas Argentina (LSA), dos propuestas de formación abiertas a la comunidad.

El curso de albañilería se desarrolla con dos encuentros semanales, los miércoles y viernes de 19 a 20.30, y está orientado a brindar conocimientos básicos para quienes deseen iniciarse en el oficio o aprender herramientas prácticas para realizar trabajos en sus propios hogares.

Las inscripciones y consultas pueden realizarse directamente en el Centro Cultural.

Por otra parte, también se dicta el curso de Lengua de Señas Argentina, organizado por la Comunidad Sorda de Punilla, con el objetivo de promover la inclusión y facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes.

Las clases se realizan los viernes, con dos niveles:

Nivel inicial: 18 hs

Nivel intermedio: 19.30 hs

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse solo por mensaje a los números 3548 574971 o 351 3371778.