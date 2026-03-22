¿Cómo funcionarán los servicios en Villa Carlos Paz durante los feriados?

Villa Carlos Paz. La Municipalidad de Villa Carlos Paz dio a conocer cómo funcionarán los servicios municipales durante los feriados nacionales del lunes 23 y martes 24 de marzo, con un esquema especial que combina suspensiones, guardias y prestaciones normales.

Según informó el municipio, el Palacio 16 de Julio y las dependencias municipales permanecerán sin atención al público durante ambas jornadas. No obstante, el servicio de Atención al Ciudadano 147 funcionará con guardias de 7 a 21 horas para canalizar consultas y reclamos.

En cuanto a los servicios esenciales, el área de Agua y Saneamiento operará bajo modalidad de guardia durante los dos días, garantizando la atención ante eventuales inconvenientes. Por su parte, la recolección de residuos no se realizará el martes 24 de marzo, mientras que el transporte urbano circulará con frecuencia de día feriado.

En materia de salud, el Hospital Municipal mantendrá la atención a través de guardias, asegurando la cobertura de emergencias. En paralelo, Seguridad Urbana trabajará con normalidad y dispondrá de atención vía WhatsApp, al igual que el Centro de Monitoreo, que continuará operativo sin modificaciones.

Finalmente, el municipio informó que el Parque Estancia La Quinta permanecerá abierto al público en su horario habitual de 8:00 a 20:30 horas, ofreciendo una alternativa recreativa para vecinos y turistas durante el fin de semana largo.