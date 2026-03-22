Córdoba desplegó un fuerte operativo para 2.500 ciclistas

La edición 2026 del L’Étape Argentina by Tour de France reunió a más de 2.500 ciclistas en Córdoba y se llevó adelante con un importante operativo de seguridad desplegado durante toda la jornada.

El dispositivo incluyó controles preventivos, cortes programados de tránsito y presencia de efectivos en distintos puntos estratégicos del recorrido, con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar el desarrollo de la competencia.

Las tareas fueron supervisadas por autoridades del Ministerio de Seguridad, junto a las fuerzas provinciales, que acompañaron tanto a los participantes como al público en los sectores habilitados.

El evento finalizó en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde concluyeron los circuitos sin inconvenientes, en una jornada que combinó logística, control y participación masiva.