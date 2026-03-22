Corte total en Ruta 38 en Punilla por el paso de L’Étape Argentina

El desarrollo de L’Étape Argentina by Tour de France generó este fin de semana un corte total de la Ruta Nacional 38 en Punilla, a la altura del kilómetro 52, en Valle Hermoso, afectando ambos sentidos de circulación.

La medida forma parte del operativo de seguridad dispuesto para la competencia internacional de ciclismo, con presencia policial, controles viales y ordenamiento del tránsito en distintos puntos del recorrido.

En el lugar, los directores generales de Policía Caminera y Departamentales Norte, Daniel Bolloli y Víctor Quevedo, supervisaron el despliegue junto al gobernador Martín Llaryora y el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.

El evento reúne a ciclistas de todo el país y del exterior, y requiere restricciones temporales en rutas clave para garantizar el normal desarrollo de la carrera y la seguridad de quienes participan y acompañan.

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