Cortes por la carrera afectan el transporte interurbano

El desarrollo de la competencia internacional que se corre este domingo en Córdoba generó modificaciones en el transporte interurbano, con suspensiones y desvíos en distintos corredores provinciales.

Desde la madrugada, varios servicios funcionan de manera limitada y se verán afectados mientras se mantengan los cortes en rutas por el paso de los ciclistas. En algunos casos, directamente no habrá circulación.

Uno de los puntos más impactados es el corredor Río Ceballos – Salsipuedes, donde el servicio quedó suspendido debido a la falta de caminos alternativos para las unidades.

También se interrumpió el transporte desde La Falda hacia el norte del Valle de Punilla durante el tiempo que duren los cortes. En estos casos, los colectivos solo circularon en los primeros horarios de la madrugada y retomarán su frecuencia habitual una vez que se normalice el tránsito.

Para el resto de los corredores, se dispusieron recorridos alternativos. Entre ellos, el trayecto entre Cosquín, Villa Carlos Paz y Córdoba se realiza por Santa María de Punilla, Bialet Massé, la colectora de Malagueño, la ruta provincial C45 y la ruta 5.

En tanto, el corredor Salsipuedes – Córdoba opera con desvíos por la ruta E53, Jesús María y la ruta nacional 9. También hay cambios para los servicios entre Villa Carlos Paz y Córdoba, y en el tramo La Calera – Córdoba, donde se desvía por Argüello.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros prever sus viajes, consultar con las empresas y tener en cuenta posibles demoras, ya que el esquema se mantendrá activo mientras avance la competencia.