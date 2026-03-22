Emoción y aplausos en Punilla por el paso del Tour de France amateur

Con el inicio de L’Étape Argentina by Tour de France este domingo por la mañana, Córdoba no solo activó un amplio operativo de tránsito y seguridad, sino que también se convirtió en escenario de una jornada turística y deportiva en toda la región.

Arrancó esta mañana L’Étape Argentina en Córdoba uD83DuDEB4???

Las sierras y rutas se llenaron de gente para ver pasar el pelotón en una verdadera fiesta deportiva que recorre ciudad, Punilla y Sierras Chicas.

Cortes, desvíos y mucho movimiento desde temprano. pic.twitter.com/vXpBoN9GgI — EL DIARIO (@diariocarlospaz) March 22, 2026

Desde las 7 comenzó el circuito largo de 134 kilómetros y a las 8:30 el recorrido corto de 64 kilómetros, ambos con largada y llegada en el Centro de Convenciones Córdoba, atravesando ciudad, Sierras Chicas y el Valle de Punilla.

A lo largo del recorrido, municipios y organizadores dispusieron espacios habilitados para que vecinos y visitantes puedan acercarse de manera gratuita a ver el paso del pelotón, en sectores especialmente señalizados y con presencia de personal de seguridad.

En Punilla, uno de los focos de mayor convocatoria, hay puntos de observación en Valle Hermoso, como el monumento a San Antonio sobre la Ruta 38, además de sectores en Casa Grande (km 47,5), Santa María de Punilla, Bialet Massé y Cosquín, donde el paso de los ciclistas se espera en distintos tramos de la autovía.

También en Sierras Chicas se registran puntos habilitados en Mendiolaza y Río Ceballos, mientras que en La Calera se suman espacios como Cuesta Colorada, avenida Ejército Argentino y el sector de La Herradura.

La organización recomienda ubicarse con anticipación detrás de los vallados, respetar las indicaciones del personal y asistir a pie a los sectores permitidos, ya que los cortes de tránsito se mantienen activos de forma dinámica mientras avanza la carrera.

El paso del pelotón se da en cuestión de segundos, precedido por vehículos de seguridad y asistencia, por lo que se solicita mantener a niños y mascotas bajo control y no invadir la calzada.

De esta manera, la competencia transforma por un día a cada localidad en parte del circuito internacional, generando movimiento en comercios, circulación de visitantes y un clima de evento a lo largo de todo el recorrido.