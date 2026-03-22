Javier Milei cerró su viaje número 35 al exterior y volvió al país

El presidente Javier Milei llegó este domingo a la Argentina, proveniente desde Hungría, luego de realizar una escala técnica en Gran Canaria y completar una travesía aérea de aproximadamente 18 horas desde Europa. Así finalizó su viaje número 35 al exterior desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.

Una vez arribado al Aeroparque Jorge Newbery, Milei se trasladó hacia la Quinta Residencial de Olivos, en medio del fin de semana extra largo por el día no laborable del lunes 23 de marzo y del feriado del 24, en el que se conmemora el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, a 50 años del último golpe militar en la Argentina.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, el líder de La Libertad Avanza llevó adelante su agenda en Hungría. Allí mantuvo reuniones con su par Tamás Sulyok y el primer ministro Viktor Orbán, participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y fue distinguido por la Universidad Ludovika de Budapest.

Entre otras definiciones, Milei afirmó que el país se encuentra en condiciones de garantizar energía eléctrica para Europa. Así, se ofreció como un socio confiable del Viejo Continente, resaltó el potencial exportador de la región y proyectó ventas al exterior que superarán los 30.000 millones de dólares anuales para el final de la década.

“Soy el primer presidente de Argentina en estar por primera vez en este hermoso país, al que admiro por tantas mentes brillantes y por ser emblema de lo que es la lucha contra los colectivistas”, afirmó el líder libertario, al iniciar su discurso en la CPAC, donde también repasó los hitos de su programa económico.

Milei destacó haber aplicado un ajuste de 15 puntos del PBI en apenas seis meses y aseguró que, gracias a estas medidas, el índice de pobreza descendió del 57% al 30%. En esa línea, ratificó su compromiso de “exterminar” la inflación antes de que concluya su mandato, señalando la caída del riesgo país como un imán para los capitales extranjeros.

En el plano ideológico, el Presidente sintonizó con el discurso de figuras como el español Santiago Abascal, al cuestionar el “descontrol migratorio” y la crisis de valores en la región. “No debemos dejarnos convencer que lo malo es bueno, lo malo es malo aunque millones de personas lo defiendan (…) Hungría y Argentina esto lo tienen bien claro”, subrayó con firmeza.

Finalmente, centró su propuesta en la capacidad de suministro de recursos críticos, especialmente el Gas Natural Licuado (GNL) y el petróleo de Vaca Muerta. “Europa buscó durante años la independencia energética. Nosotros le ofrecemos algo mejor, un socio confiable con reservas enormes y un gobierno que honra sus contratos”, concluyó Milei