Las increíbles fotos de L´Etape Argentina en su paso por Punilla

El Valle de Punilla albergó este domingo 22 de marzo una edición histórica de L’Étape Argentina del Tour de France 2026, la competencia de ciclismo más importante del mundo. El gobernador Martín Llaryora asistió a la largada del evento internacional que recorrió las sierras de Córdoba, motorizó el movimiento turístico y regaló postales increíbles.

Una gran cantidad de gente, entre público asistente, competidores e integrantes de la organización, disfrutó de la carrera, que forma parte de una estrategia integral que combina infraestructura, deporte y una fuerte apuesta por la economía naranja, generadora de miles de puestos de trabajo genuinos para los cordobeses.

«El Tour de France acá prestigia a Argentina y a Córdoba. Esta es la infraestructura que Córdoba tiene y que permite realizar eventos de este calibre», destacó el gobernador.

Un total de 2500 corredores recorrieron los dos circuitos (134 km y 64 km) que atravesaron la ciudad de Córdoba y los valles de Punilla y Sierras Chicas, llevando al mundo la belleza de los paisajes serranos.

La carrera larga arrancó a las 7 horas desde el Centro de Convenciones del Kempes hacia el aeropuerto, desde allí a Río Ceballos por Ruta E53, subió el Camino del Cuadrado, atravesó Valle Hermoso, Casa Grande y Cosquín, cruzó por la Autovía de Punilla, fue hasta la Plaza Federal, el Puente De la Sota y retornó por la autopista Córdoba-Carlos Paz hasta el Kempes.

La ruta más corta también largó desde el Kempes a las 8.30, hacia La Calera, recorrió el clásico camino de las 100 Curvas de Villa Carlos Paz, el paredón del Dique San Roque, el Puente De La Sota y la autopista Córdoba -Carlos Paz, para volver al Kempes.

Federico Jankunas, de tan solo 21 años, fue el ganador de del circuito largo, mientras que Carolina Maldonado, oriunda de Colonia Caroya, se quedó con L'Etape Argentina del Tour de France en la categoría Damas.