Llega un frente frío con lluvias y ráfagas del sur

Clima
Llega un frente frío con lluvias y ráfagas del surEl ingreso de un frente frío provocará precipitaciones y viento del sur. Recomiendan circular con precaución.
Un informe difundido por el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba anticipa condiciones inestables para las próximas horas, con tormentas y precipitaciones en distintos puntos de la provincia.
El fenómeno se debe al ingreso de un frente frío que comenzará a impactar durante esta noche y se extenderá hacia las primeras horas del lunes.
Además de la lluvia, se esperan ráfagas de viento del sector sur, lo que podría generar complicaciones en la circulación, especialmente en rutas y zonas abiertas.