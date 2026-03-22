Llega un frente frío con lluvias y ráfagas del sur

Un informe difundido por el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba anticipa condiciones inestables para las próximas horas, con tormentas y precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

El fenómeno se debe al ingreso de un frente frío que comenzará a impactar durante esta noche y se extenderá hacia las primeras horas del lunes.

Además de la lluvia, se esperan ráfagas de viento del sector sur, lo que podría generar complicaciones en la circulación, especialmente en rutas y zonas abiertas.