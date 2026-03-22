Murió Sara "Coca" Luján, fundadora de Madres de Plaza de Mayo

Se conoció en las últimas horas otra dolorosa noticia para la lucha por los derechos humanos en la Argentina: el fallecimiento de Sara “Coca” Luján, fundadora de Madres de Plaza de Mayo que también fue presa política durante la dictadura cívico militar.

El 28 de febrero último había cumplido 100 años y se la homenajeó emotivamente en el Centro Cultural Villa Dolores, que reunió a artistas, referentes culturales y organismos de derechos humanos de Catamarca, donde vivía.

El mismo día del golpe cívico militar, el 24 de marzo de 1976, “Coca” era secuestrada, siendo derivada a la cárcel del Buen Pastor y después a la Unidad Penitenciaria 1, para ser finalmente trasladada al Campo de la Ribera, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más importantes de la provincia de Córdoba.

Durante su cautiverio, le preguntaban por su hijo Raúl Mateo Molina, a lo que ella solo contestaba que era presidente del centro de estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue el 5 de octubre de 1976 y llevado a La Perla, permaneciendo desaparecido desde entonces.

Desde La Casa de la Memoria manifestaron su pesar por la muerte de esta referente de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Coca Luján, referente de los derechos humanos. Fue presa política durante la última dictadura militar y su hijo fue secuestrado, hechos que marcaron una vida de lucha, compromiso y defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Que descanse en paz. Querida Coca”.

El gobernador Raúl Jali, también se refirió a su partida: “Hoy despedimos a Sara ‘Coca’ Luján, una mujer que marcó profundamente la historia reciente de nuestra provincia. Su vida estuvo atravesada por la lucha, la memoria y la defensa de los derechos humanos, con una convicción que nunca negoció”.