¿Qué nivel presenta hoy el lago después de las lluvias?

Las lluvias registradas durante la madrugada del viernes generaron un impacto en los niveles de los diques de Córdoba, con subas en distintos embalses y un escenario que consolida la recuperación en algunas cuencas.

El dato principal es que el dique San Roque continúa por encima de su cota de vertedero. Actualmente se ubica en 35,78 metros, es decir, 48 centímetros por encima del nivel establecido en 35,30.

También el dique Los Molinos presenta un incremento y se encuentra en 53,25 metros, superando en 25 centímetros su cota. En tanto, La Quebrada muestra una leve diferencia positiva de +0,07 metros.

Por otro lado, algunos embalses siguen sin alcanzar sus niveles óptimos. La Viña registra un déficit de -2,07 metros, mientras que Cruz del Eje se mantiene prácticamente en equilibrio (-0,04). Más abajo se ubican Embalse Río Tercero (-0,34), Pichanas (-3,74) y El Cajón (-4,43), que continúa siendo el más bajo.

El escenario refleja que, aunque las lluvias recientes aportaron caudal, la recuperación es dispar y depende de cada cuenca.