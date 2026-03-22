La actriz Reese Witherspoon eligió la ciudad de Buenos Aires para celebrar su cumpleaños número 50 con un viaje íntimo, marcado por recorridos culturales y experiencias gastronómicas.

¡Sí! Era Reese Witherspoon uD83DuDC96

El domingo pasado, con las salas llenas y las miradas puestas en las obras, casi nadie reconoció a la super estrella mientras recorría las exposiciones

¡Feliz cumpleaños, Reese!

Gracias por tu visita al Malba y por esta hermosa postal de recuerdo. pic.twitter.com/vxBkPve3OE — MALBA (@museomalba) March 22, 2026

Durante su estadía, visitó el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), donde recorrió distintas salas sin ser reconocida por la mayoría del público. Desde la institución confirmaron su presencia y destacaron su interés por el arte de la región.

También se la vio en la Plaza de Mayo, donde posó frente a la Casa Rosada, imagen que luego compartió en sus redes sociales. Allí expresó: “Cumplo 50 hoy… simplemente pensé en mostrarles algunos momentos destacados. Hay que reír todos los días que se pueda”

El recorrido incluyó además una experiencia gastronómica en un restaurante de Recoleta, donde compartió una comida junto a su pareja, en un ambiente reservado.

La visita se mantuvo inicialmente en bajo perfil y fue tomando relevancia con el correr de las horas, a partir de publicaciones en redes sociales y confirmaciones de los lugares que formaron parte de su paso por la ciudad.

El viaje dejó en evidencia el atractivo de Buenos Aires como destino cultural y turístico a nivel internacional, incluso para figuras de gran reconocimiento que buscan experiencias más personales y alejadas de los circuitos tradicionales.