Tanti celebra su 178° aniversario con música y desfile gaucho

La localidad de Tanti celebra su 178° aniversario con una variada agenda de actividades pensadas para vecinos y visitantes. Durante tres jornadas habrá propuestas deportivas, culturales y tradicionales, todas con entrada libre y gratuita, para compartir en familia.

Los festejos comenzarán con deporte, continuarán con el acto central y espectáculos musicales, y cerrarán con una caminata guiada por uno de los paisajes naturales más emblemáticos de la zona.

Sábado: cross nocturna para abrir los festejos

El sábado se realizará la CorreTanti – Cross Nocturna, una competencia que invita a corredores y aficionados a disfrutar del deporte en un entorno natural. Las inscripciones estuvieron abiertas hasta el 19 de marzo y toda la información se puede consultar a través del Instagram del evento.

Domingo: desfile de jinetes, acto y gran noche de música

El domingo será el día central de la celebración. A las 17:30 horas se realizará la concentración de jinetes en la Oficina de Turismo (Ruta 28) para luego desfilar hacia la Iglesia Fundacional, donde a las 19:00 horas se llevará a cabo la misa y el acto conmemorativo.

Más tarde, desde las 20:30 horas, el Anfiteatro Municipal será escenario de una gran noche de música con la presentación de la reconocida artista folclórica Yamila Cafrune y el cierre a puro cuarteto con Trulalá.

También subirán al escenario Ángel Martín, La Fórmula, Los 4 del Suquía y Matías Mendoza y La Sobremesa, completando una grilla artística pensada para todos los gustos.

Lunes: caminata guiada por Cerro Blanco

El lunes las actividades continuarán con una caminata guiada a la Estancia Cerro Blanco – Playa de los Kayaks, una experiencia que se realizará por primera vez en ese sector. La propuesta será gratuita, aunque contará con cupos limitados.

Quienes deseen participar o recibir más información pueden comunicarse con la Oficina de Informes Turísticos al 3541 653496.

Desde el municipio invitan a vecinos y visitantes a sumarse a los festejos llevando reposera o manta para disfrutar de una noche especial al aire libre.