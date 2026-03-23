Anmat prohibió la venta de un repelente de mosquitos que imitaba a una marca reconocida

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este viernes la venta en todo el país y en plataformas de comercio online de un repelente de mosquitos, que imitaba a una conocida marca. No contaba con registros ante el organismo y fue declarado “ilegítimo”.

Según se explica en la disposición 1476/2026, publicada en el Boletín Oficial, durante una inspección en un comercio de la provincia de Buenos Aires se detectó un producto rotulado como “Repelente de insectos” marca “OFF!”, que en su envase presentaba inscripciones en idioma chino, sin datos de inscripción sanitaria ante la Anmat.

En su envase se exhibía el logo de “OFF!”, por lo que se le consultó a la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina -la titular de la marca- si el producto le pertenecía y la empresa indicó no haber participado en su elaboración, registro, y tampoco en su importación.

Por este motivo, a fin de proteger la salud de los usuarios ya que se trata de un producto “ilegítimo” y del que “no es posible brindar garantías acerca de su eficacia” se prohibió su venta en todo el país.