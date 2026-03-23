Así vivió Cosquín el paso histórico del Tour de France

El paso del Tour por sus calles
Así vivió Cosquín el paso histórico del Tour de FranceVecinos se acercaron a la autovía con banderas y aplausos para acompañar a más de 2500 ciclistas en un momento que quedó en la memoria
Cosquín fue escenario de uno de los tramos del L'Étape Argentina by Tour de France, la competencia internacional que llegó por primera vez a Córdoba y reunió a más de 2500 ciclistas de todo el mundo.
En el paso por la ciudad, la escena tuvo un fuerte acompañamiento del público. En la intersección de la autovía y calle Gerónico, vecinos y vecinas se acercaron para alentar el pelotón, con banderas, aplausos y una energía que transformó el momento en una verdadera fiesta.
El evento recorrió distintos puntos de las sierras cordobesas y dejó postales que hoy siguen circulando, mostrando a la región como parte de un circuito deportivo de nivel internacional.
Para Cosquín, la jornada no fue una más: el paso del Tour dejó una huella que todavía se revive en imágenes y recuerdos, con la ciudad siendo parte de un acontecimiento histórico para el ciclismo.