Carlos Presti tendrá una reunión para negociar la compra de helicópteros Black Hawk

El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, mantendrá este lunes una reunión con el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph Humire, para negociar la adquisición de helicópteros Black Hawk destinados a fortalecer la seguridad nacional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la cartera que conduce el Teniente General tiene 10 millones de dólares en el presupuesto 2025 para comprar helicópteros y trascendió que la intención de Presti es que cuatro de ellos lleguen a Argentina antes que fin de año.

Durante el encuentro, también se analizaría la situación en Medio Oriente, mientras que Presti, además planteará la disposición de Argentina a adquirir insumos tecnológicos los cuales permitirían mejorar la capacidad de defensa del país frente a posibles ataques cibernéticos.

En tanto, el ministro de Defensa también mantendrá reuniones con el embajador argentino en la OEA, Carlos Cherniak, y con Alberto Fohrig, quien fue designado como enlace para Haití de Albert Ramdin, secretario General de ese foro regional.