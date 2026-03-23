Clima: Qué dice el pronóstico para el Valle de Punilla

Una jornada con viento sur y una importante baja de la temperatura se registra este lunes 23 de marzo en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. El otoño arrancó con todo y se anuncia para hoy una máxima de 22 grados, cielo nublado y cierta inestabilidad en algunos sectores de montaña.

Hacia el feriado del martes 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se prevé un leve repunte con máxima de 25 grados, la vuelta del sol y un día agradable.

El pronóstico anticipa que esta tendencia se mantendrá durante el resto de la semana con días soleados y temperaturas que rondarán los 27 grados, las cuales continuarán hasta el próximo fin de semana.

Si bien se anuncian precipitaciones a partir del sábado, no se anuncian grandes cambios de temperatura.