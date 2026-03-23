Colapinto y Reficco ya hacen vida juntos en Europa

El piloto argentino Franco Colapinto y la actriz Maia Reficco atraviesan un gran momento personal y profesional y, tras meses de especulaciones, todo indica que su relación ya es un hecho. Con gestos públicos, viajes compartidos y una mudanza clave a Europa, la pareja habría confirmado su romance en medio de agendas internacionales exigentes.

El vínculo entre ambos habría comenzado meses atrás y fue creciendo progresivamente entre encuentros, compromisos laborales y viajes. Según revelaron en el programa televisivo “La Mañana con Moria”, las primeras señales aparecieron a comienzos de año, cuando la actriz fue fotografiada con un elemento muy significativo del piloto. “La primera foto juntos fue a principios de este año, cuando empezaron a conocerse, cuando ella se puso el casco de él”, detalló el periodista Gustavo Méndez.

Con el paso del tiempo, la relación se fortaleció y dio un paso más con una decisión importante por parte de Reficco: instalarse en Europa. “Estamos hablando de que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”, aseguró Méndez, quien además remarcó: “Hay que decir, ya se venía comentando que se estaban viendo. Ahora ya son novios”.

La mudanza a Madrid se convirtió en uno de los indicios más claros del presente que comparten. Allí, el piloto divide su rutina entre entrenamientos y competencias, mientras que la actriz continúa desarrollando su carrera internacional. La convivencia en el mismo continente facilitó los encuentros y consolidó el vínculo.

Además, la pareja fue vista en distintos destinos exclusivos, lo que reforzó la idea de una relación ya establecida. Entre ellos, se destaca su paso por Mónaco, donde compartieron salidas en lugares de alto perfil. “Estuvieron en Mónaco, que también fue visto junto, cenando en los mejores restaurantes del mundo”, reveló el periodista.

Otro dato clave que refuerza la relación es que ya habría existido una presentación familiar, un gesto que suele marcar un nivel mayor de compromiso. “Se estaban viendo pero ahora ya son novios. Hubo presentación familiar”, agregó Méndez, quien también aseguró que el piloto está “muy enganchado” con la actriz.

En cuanto al futuro cercano, la pareja no solo mantiene su vínculo pese a las agendas exigentes, sino que también proyecta seguir compartiendo experiencias. Colapinto deberá viajar a Japón para continuar con la temporada 2026 de la Fórmula 1, y todo indica que Reficco lo acompañará en esa etapa. “Va a acompañar a Franco al Gran Premio de Japón”, anticiparon.

Mientras tanto, ambos continúan creciendo en sus respectivas carreras: él, consolidándose en el automovilismo internacional; ella, afianzada en la actuación y la música con proyectos en Estados Unidos y Europa.