Distinguieron al policía que rescató a un niño segundos antes del tren

El cabo primero de la Policía de Córdoba, Pablo Luna, fue reconocido por su valiente accionar luego de salvar la vida de un niño de tres años que se encontraba sobre las vías del tren en barrio Los Galpones.

El hecho ocurrió este lunes al mediodía mientras el efectivo realizaba tareas de patrullaje en la zona. En ese momento, advirtió que el pequeño estaba solo sobre las vías, justo cuando se aproximaba una formación ferroviaria con varios vagones cargados.

Ante la inminente situación de peligro, Luna corrió hacia el lugar sin dudar y logró retirar al niño segundos antes de que pasara el tren, evitando una tragedia.

Tras el dramático episodio, el menor fue asistido y se constató que se encontraba en buen estado de salud. Luego fue entregado a su madre.

En reconocimiento a su rápida intervención y al compromiso demostrado para resguardar la vida del pequeño, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se hizo presente en el lugar para felicitar personalmente al cabo primero y destacar su accionar.