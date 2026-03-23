Feriado: ¿Cómo funcionarán los servicios públicos en Córdoba?

La Municipalidad de Córdoba dio a conocer el esquema de servicios durante este lunes 23 de marzo, día no laborable, y el martes 24, feriado por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se adelantó que habrá modificaciones en el transporte, la recolección de residuos y la atención en dependencias públicas.

Durante esta jornada, el transporte urbano circulará con frecuencia de día sábado, mientras que el martes 24 funcionará como un domingo. En lo que respecta a la recolección de residuos, el servicio será normal durante este lunes y mañana no habrá actividad.

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el estacionamiento controlado son gratuitos en los espacios habilitados durante ambos días y las plantas de Inspección Técnica Vehicular atienden con normalidad este lunes.

Asimismo, los cementerios San Jerónimo y San Vicente están abiertos en ambas jornadas de 8 a 18 horas y no habrá atención, durante ninguno de los dos días, en el Palacio 6 de Julio, los CPC y el resto de las dependencias municipales.