Feriado en Carlos Paz: qué servicios cambian este martes

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó el esquema de servicios para este martes 24 de marzo, en el marco del feriado nacional.

El Palacio Municipal y las dependencias no tendrán atención al público durante la jornada.

El servicio de Atención al Ciudadano 147 funcionará con guardias de 7 a 21, al igual que el sistema de agua y saneamiento, que mantendrá operativas sus guardias.

Uno de los puntos a tener en cuenta es que no habrá recolección de residuos durante todo el martes, por lo que se pidió a los vecinos colaborar con la limpieza de la ciudad.

El transporte urbano circulará con frecuencia de día feriado, mientras que el Hospital Municipal atenderá mediante guardia. Los centros de salud barriales no tendrán atención.

En cuanto a seguridad, el área funcionará con normalidad y continuará disponible la atención vía WhatsApp al 3541 528817. El Centro de Monitoreo también operará sin cambios.

Por su parte, el Parque Estancia La Quinta permanecerá abierto en su horario habitual, de 8 a 20:30.