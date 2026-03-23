La Cooperativa de Electricidad de Estación General Paz celebró sus 75 años

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, encabezó el acto conmemorativo por el 75° aniversario de la Cooperativa de Electricidad de Estación General Paz, en una jornada que puso en valor la historia y el rol del cooperativismo en el desarrollo de las comunidades del interior.

La institución celebró más de siete décadas de trayectoria, recordando sus orígenes en 1951, cuando un grupo de 35 vecinos firmó el acta constitutiva con el objetivo de llevar energía eléctrica a la localidad. A partir de ese impulso inicial, años de trabajo y gestión permitieron que en 1961 comenzaran las obras que marcarían un antes y un después en el crecimiento de Estación General Paz.

Durante el acto, Prunotto destacó el contexto actual y el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo territorial. “Estamos atravesando un momento difícil en la Argentina, pero desde el Gobierno de la Provincia seguimos trabajando por el desarrollo de nuestras comunidades”, expresó.

La vicegobernadora también puso en valor el espíritu de los vecinos que impulsaron la creación de la cooperativa. “Hace 75 años aquí no había luz. Hubo vecinos que se organizaron, que creyeron y que trabajaron para que los servicios llegaran a su pueblo. Ese espíritu es el que tenemos que sostener y transmitir a las nuevas generaciones”, afirmó.

En esa línea, remarcó la importancia de sostener el modelo federal de la provincia. “Frente a una mirada centralista que cuestiona nuestro esquema de municipios y comunas, nosotros reafirmamos el camino de una provincia federal, que apuesta al desarrollo en cada rincón”, señaló.

En el marco de la celebración también se anunció la firma de un convenio con tres nuevas instituciones educativas para impulsar cooperativas escolares, una iniciativa orientada a fomentar los valores del cooperativismo desde edades tempranas. Además, se concretará la entrega de 50 luminarias LED destinadas a mejorar la seguridad urbana de la localidad.

Como parte del reconocimiento institucional, Prunotto, junto a las legisladoras Luciana Presas y Delia Romero, entregó una placa en nombre de la Legislatura de Córdoba, que declaró su adhesión al 75° aniversario de la cooperativa, destacando su trayectoria y su aporte en la prestación de servicios esenciales para la comunidad.

Por su parte, el intendente de la localidad, Ángel Darío Arata, felicitó al equipo de la institución y resaltó el trabajo conjunto entre la cooperativa y el municipio. “Quiero felicitar al presidente y a todo el equipo de la cooperativa. Agradezco también por abrir las puertas a la Municipalidad para lograr, en conjunto, avances importantes para nuestra comunidad. Gracias a este trabajo articulado, hoy contamos con servicios como la fibra óptica”, señaló.

En tanto, el ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia, Gustavo Brandán, subrayó el rol estratégico del sector cooperativo. “Las cooperativas son el motor del desarrollo de estas comunidades. Córdoba lidera en cantidad de cooperativas, y gracias a ellas hemos alcanzado durante décadas el crecimiento que merecemos. Desde el Gobierno provincial vamos a seguir acompañando”, afirmó.

A su turno, el presidente de la Cooperativa, Diego Romero, reafirmó el compromiso institucional con el crecimiento local. “Desde la Cooperativa tenemos claro que con trabajo hacemos que Estación General Paz crezca. Hoy el servicio de Internet cuenta con más de 260 conexiones, fruto de un esfuerzo sostenido y del trabajo mancomunado con el Gobierno de la Provincia”, expresó.

El acto contó además con la presencia de autoridades provinciales, representantes del sector cooperativo, instituciones educativas y organizaciones intermedias de la localidad.

De esta manera, la celebración permitió reconocer una historia construida sobre el esfuerzo colectivo y reafirmó el papel central de las cooperativas como herramientas clave para el desarrollo territorial en la provincia de Córdoba.