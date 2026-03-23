La marca de herramientas Bahco deja de fabricar en su planta de Santa Fe

La reconocida marca de herramientas Bahco, que pertenece a la empresa SNA Europe, anunció este lunes que deja de fabricar en su planta de la localidad de Santo Tomé, en la provincia Santa Fe.

“Esta decisión responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”, señaló la filial local de la compañía europea en un comunicado oficial.

De esta forma, la producción será transferida a otras plantas del grupo y, a partir de ahora, en Santo Tomé se concentrará la actividad comercial.

En este contexto, la empresa aclaró que: “Nuestras operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad desde nuestro sitio en Santo Tomé, garantizando el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino”.

Mientras que sostuvo que la medida afectará a aproximadamente 40 colaboradores, quienes tomaron conocimiento el miércoles pasado y serán desvinculados de la firma.

“En SNA Europe creemos firmemente que el respeto por las personas y la integridad son valores fundamentales. Por ello, la empresa cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes y llevará adelante este proceso con el máximo respeto por sus colaboradores”, cerró el comunicado.

Bahco, una empresaria legendaria

La marca nació en 1886 en un pequeño taller sueco. Con sede en España, SNA Europe, dueña también de las marcas Lindström e Irimo, se creó en 2005 mediante la fusión de Bahco y Eurotools.

A nivel mundial, tiene 10 plantas, ocho centros de distribución y 37 oficinas de ventas. Ofrece un catálogo de más de 24.000 productos con 400 patentes registradas, con más de 20.000 distribuidores.

En sus redes sociales, SNA Europe recordó un hito en su trayectoria: en 1892 inventó la llave ajustable, una de las herramientas manuales más esenciales jamás creadas.