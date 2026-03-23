La nafta súper ya supera los $2.000 por litro en Córdoba



Córdoba. El precio de los combustibles en Córdoba continúa en alza y ya genera fuerte preocupación entre los consumidores. Este domingo 22 de marzo, el litro de nafta súper superó la barrera de los $2.000 en varias estaciones de servicio de la provincia, reflejando un escenario de marcada disparidad entre las distintas compañías.

Tras los últimos incrementos, llenar el tanque se convirtió en un verdadero desafío para el bolsillo de los cordobeses. Mientras algunas estaciones mantienen valores relativamente más accesibles, otras registran precios significativamente más elevados, profundizando la brecha dentro del mercado.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Energía de la Nación, estas diferencias responden a una combinación de factores, entre los que se destacan el costo internacional del petróleo, la volatilidad del tipo de cambio y la carga impositiva que pesa sobre los combustibles.

Un relevamiento realizado en estaciones de servicio de la capital provincial muestra que YPF continúa posicionándose como la opción más económica. Sin embargo, la distancia con las empresas privadas es cada vez mayor.

Precios en Córdoba

YPF

Nafta común: $1.339

Nafta premium: $1.542

Gasoil común: $1.359

Gasoil premium: $1.495

PUMA

Nafta común: $1.939

Nafta premium: $2.129

Gasoil común: $2.139

Gasoil premium: $2.263

AXION

Nafta común: $2.029

Nafta premium: $2.201

Gasoil común: $2.212

Gasoil premium: $2.312

SHELL

Nafta común: $1.979

Nafta premium: $2.255

Gasoil común: $2.164

Gasoil premium: $2.350

En este contexto, la disparidad de precios no solo impacta en los conductores particulares, sino también en el transporte y la actividad económica en general. La tendencia alcista genera incertidumbre sobre los próximos meses y mantiene en alerta tanto a usuarios como a sectores productivos.