La nafta súper ya supera los $2.000 por litro en Córdoba
Córdoba. El precio de los combustibles en Córdoba continúa en alza y ya genera fuerte preocupación entre los consumidores. Este domingo 22 de marzo, el litro de nafta súper superó la barrera de los $2.000 en varias estaciones de servicio de la provincia, reflejando un escenario de marcada disparidad entre las distintas compañías.
Tras los últimos incrementos, llenar el tanque se convirtió en un verdadero desafío para el bolsillo de los cordobeses. Mientras algunas estaciones mantienen valores relativamente más accesibles, otras registran precios significativamente más elevados, profundizando la brecha dentro del mercado.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Energía de la Nación, estas diferencias responden a una combinación de factores, entre los que se destacan el costo internacional del petróleo, la volatilidad del tipo de cambio y la carga impositiva que pesa sobre los combustibles.
Un relevamiento realizado en estaciones de servicio de la capital provincial muestra que YPF continúa posicionándose como la opción más económica. Sin embargo, la distancia con las empresas privadas es cada vez mayor.
Precios en Córdoba
YPF
Nafta común: $1.339
Nafta premium: $1.542
Gasoil común: $1.359
Gasoil premium: $1.495
PUMA
Nafta común: $1.939
Nafta premium: $2.129
Gasoil común: $2.139
Gasoil premium: $2.263
AXION
Nafta común: $2.029
Nafta premium: $2.201
Gasoil común: $2.212
Gasoil premium: $2.312
SHELL
Nafta común: $1.979
Nafta premium: $2.255
Gasoil común: $2.164
Gasoil premium: $2.350
En este contexto, la disparidad de precios no solo impacta en los conductores particulares, sino también en el transporte y la actividad económica en general. La tendencia alcista genera incertidumbre sobre los próximos meses y mantiene en alerta tanto a usuarios como a sectores productivos.