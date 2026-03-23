La UNC recibirá a especialistas en contabilidad en abril

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba será sede, por primera vez en la provincia, del 14° Encuentro del Foro Argentino de Contabilidad, que se desarrollará los días 17 y 18 de abril de 2026.

El evento reunirá a docentes, investigadores, adscriptos y estudiantes de distintas universidades del país, en un espacio académico destinado al intercambio y la reflexión sobre los principales desafíos de la disciplina.

Durante las jornadas se abordarán temas vinculados a contabilidad, auditoría, impuestos y costos, en el marco de una actividad que fue declarada de interés académico por Resolución Decanal Nº 2066/2025.

En cuanto a la participación, quienes deseen asistir deberán completar el formulario de inscripción y abonar el arancel correspondiente. El acceso será sin costo para asociados al Foro Argentino de Contabilidad, mientras que los valores establecidos son de 100 mil pesos para profesionales y docentes, 40 mil para adscriptos y 25 mil para estudiantes.

Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la formación académica y el ejercicio profesional, con la presencia de referentes de todo el país.