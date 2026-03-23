Más de 100 estudiantes del mundo llegan a Córdoba para cursar

La Universidad Nacional de Córdoba recibió a 104 estudiantes internacionales que cursarán el primer semestre de 2026 en distintas facultades de la casa de estudios.

Los alumnos llegan desde 10 países: Austria, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México y Uruguay, en el marco de programas de movilidad académica que vinculan a la UNC con 58 universidades del mundo.

La iniciativa no solo permite que estudiantes extranjeros se formen en Córdoba, sino que también abre oportunidades para que alumnos locales accedan a experiencias de intercambio en el exterior.