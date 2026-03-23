Más de 30 corredores participaron del homenaje a “Toscanito” Marimón

Cosquín fue escenario del 1º Rally de Cosquín en homenaje a “Toscanito” Marimón, correspondiente a la primera fecha del Campeonato Mediterráneo de Regularidad.

La actividad reunió a más de 30 corredores provenientes de distintos puntos de la provincia, que llegaron con sus autos clásicos para participar de una jornada que tuvo como eje el encuentro entre aficionados al automovilismo.

La largada se realizó en la Plaza Próspero Molina, donde luego también se desarrolló una exposición estática abierta al público. Allí, vecinos y visitantes pudieron recorrer los vehículos y compartir el evento en el centro de la ciudad.

El rally combinó la competencia con una propuesta histórica y cultural, poniendo en valor el automovilismo clásico en un entorno emblemático de Cosquín.