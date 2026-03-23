Quiénes ganaron la carrera que reunió a más de 2.500 ciclistas

La edición cordobesa del L’Étape Argentina by Tour de France dejó a sus ganadores tras una jornada de alta exigencia que reunió a más de 2.500 ciclistas de todo el país y del exterior.

En el circuito largo de 134 kilómetros, los vencedores fueron los cordobeses Federico Jankunas, con un tiempo de 3:10:26,38, y Carolina Vanesa Maldonado, quien se impuso en la categoría femenina con 3:30:24,40

La competencia tuvo una definición extremadamente ajustada en la categoría masculina, donde los tres primeros puestos quedaron separados por apenas centésimas.

En el circuito corto, de 64 kilómetros, los ganadores fueron Lucas Hernán Abaca y Dalma Daiana Morales, quienes también protagonizaron llegadas muy competitivas.

El podio del circuito principal otorgó el denominado “Golden Pass”, que permite clasificar directamente a una etapa oficial del Tour de France Amateur, uno de los premios más destacados del evento.

La carrera recorrió puntos clave como el Camino del Cuadrado, Río Ceballos, Valle Hermoso y sectores del valle de Punilla, con un importante despliegue de seguridad y cortes de tránsito a lo largo del recorrido.

Los participantes coincidieron en resaltar la exigencia del trazado, la organización y el acompañamiento del público, que se hizo sentir en distintos tramos de la competencia.