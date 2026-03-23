Una empresa de Carlos Paz regaló un viaje a más de 100 docentes

En un contexto atravesado por múltiples desafíos en la labor docente, una de las empresas de viajes más reconocidas de Villa Carlos Paz impulsó una iniciativa que pone en valor y reconoce el compromiso de quienes enseñan.

110 educadores de distintos puntos de la provincia participaron de un FamTour gratuito organizado por Sabena Viajes, en una jornada que combinó turismo, formación y, sobre todo, un gesto concreto de agradecimiento. La propuesta, realizada el sábado 21 de marzo, estuvo pensada exclusivamente para docentes de todos los niveles y modalidades, quienes recorrieron el Valle de Traslasierra en una experiencia diseñada no solo para mostrar destinos, sino también para reconocer el rol social que cumplen dentro y fuera del aula.

El punto de partida fue la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, desde donde partió el contingente hacia una jornada cargada de actividades, intercambio y reflexión. Durante el recorrido por el camino de Altas Cumbres y localidades como Mina Clavero y Villa Cura Brochero, los docentes pudieron vivenciar propuestas educativas en territorio, compartir experiencias entre colegas y fortalecer vínculos.

Pero más allá del itinerario, el eje estuvo puesto en el agasajo: una jornada pensada para salir de la rutina, reencontrarse cara a cara y poner en valor una tarea muchas veces invisibilizada. La convocatoria superó las expectativas, con participación de educadores provenientes de más de 50 instituciones y 21 localidades, reflejando la necesidad de estos espacios de encuentro y reconocimiento.

En palabras de Gastón Sabena, encargado de la empresa familiar que lidera junto a su padre Diego, “Fue un día para encontrarnos, salir un poco de la virtualidad, vernos las caras y vivir juntos la experiencia de lo que significa un viaje educativo, para construir y seguir puliendo juntos esto que es una salida educativa. En el caso de los viajes educativos hay algo que es mucho más importante que un catálogo o una foto, la confianza. Cuando una escuela organiza un viaje educativo no está comprando solamente un traslado o una excursión. Está confiando en una empresa para acompañar un proyecto pedagógico y para cuidar a sus estudiantes. Por eso el Fam Tour nació hace muchos años, se fue resignificando, pero para nosotros siempre fue importante que puedan vivir la experiencia desde adentro”.

La jornada también tuvo un fuerte componente simbólico, significó la reactivación de este tipo de encuentros tras varios años de interrupción producto de la pandemia. En ese sentido, el regreso del FamTour no solo marca una recuperación del sector turístico, sino también la posibilidad de volver a generar comunidad en torno a la educación.

En tiempos donde enseñar implica mucho más que transmitir contenidos, iniciativas como esta reafirman la importancia de acompañar, reconocer y cuidar a quienes tienen en sus manos la formación de las nuevas generaciones. Porque, como se destacó durante el encuentro, viajar también puede ser una forma de enseñar y de agradecer.