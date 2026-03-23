Valle Hermoso invita a una noche de zamba y tradición

Gala de Pañuelos
Valle Hermoso invita a una noche de zamba y tradiciónEl 10 de abril habrá música en vivo, danza y una noche dedicada al folklore en el Ex Hotel Buenos Aires.
Valle Hermoso se prepara para celebrar el Día Nacional de la Zamba con una propuesta cultural que reunirá música, danza y tradición en una noche especial.
La Gala de Pañuelos se realizará el próximo 10 de abril a las 21:30 en el Salón del Ex Hotel Buenos Aires, ubicado en la esquina de Gobernador Cárcano y Remedios de Escalada.
El evento contará con la participación del Ballet Lampatu Mayu y La Serrana Folklórica, quienes pondrán en escena distintos cuadros dedicados a este ritmo emblemático del folklore argentino.
La entrada tendrá un valor de 5.000 pesos y la invitación está abierta a vecinos y visitantes que quieran sumarse a una velada pensada para celebrar la cultura y la identidad.