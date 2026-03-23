Valle Hermoso invita a una noche de zamba y tradición

Valle Hermoso se prepara para celebrar el Día Nacional de la Zamba con una propuesta cultural que reunirá música, danza y tradición en una noche especial.

La Gala de Pañuelos se realizará el próximo 10 de abril a las 21:30 en el Salón del Ex Hotel Buenos Aires, ubicado en la esquina de Gobernador Cárcano y Remedios de Escalada.

El evento contará con la participación del Ballet Lampatu Mayu y La Serrana Folklórica, quienes pondrán en escena distintos cuadros dedicados a este ritmo emblemático del folklore argentino.

La entrada tendrá un valor de 5.000 pesos y la invitación está abierta a vecinos y visitantes que quieran sumarse a una velada pensada para celebrar la cultura y la identidad.