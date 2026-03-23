Vuelve el ecocanje con intercambio de reciclables y plantines

La Municipalidad de Villa Carlos Paz realizará una nueva jornada de ecocanje este viernes 27 de marzo, con el objetivo de fomentar la separación de residuos y promover prácticas sustentables en la ciudad.

La actividad se desarrollará de 10 a 12 en la Plaza del CAS, conocida como Plaza del Avión, donde los vecinos podrán acercar distintos materiales reciclables.

Entre los elementos que se recibirán se encuentran ecobotellas, aceite vegetal usado, tapitas de plástico y pilas en desuso.

A cambio, quienes participen podrán llevarse semillas, plantines o bolsas de tela reutilizables.

La propuesta se realiza de manera mensual y busca fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del ambiente.