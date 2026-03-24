Así era La Perla: El engranaje del terror en el corazón de Córdoba

A la vera de la autopista que conecta Córdoba con Villa Carlos Paz, La Perla funcionó entre 1976 y 1979 como el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio del interior del país. Por sus instalaciones pasaron más de 2500 personas, de las cuales la inmensa mayoría continúan desaparecidas.

Se localizaba en el interior del cuartel del Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportado y estaba bajo la responsabilidad del Área 311, a cargo del Comando de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada.

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Según los testimonios recogidos en el informe «Nunca Más» y las declaraciones de sobrevivientes en los juicios de lesa humanidad, La Perla operaba bajo una estructura rígidamente militarizada pero clandestina, donde las violaciones eran moneda corriente para todas las mujeres y algunos hombres que eran detenidos por los Grupos de Tareas.

Eran los dominios del general Luciano Benjamín Menéndez, de Juan Bautista Sasiaiñ, del coronel César Emilio Anadón (jefe del destacamento de Inteligencia 141 y de La Perla) y de otros represores como Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován, Ricardo Alberto Lardone, Héctor Pedro Vergez, El Tigre Acosta y Luis Alberto Quijano, entre otros.

«Mientras la golpean le gritan que van a matar a la criatura que lleva en el vientre. La insultan y amenazan permanentemente. En un momento dado le dicen: «estás desaparecida en la Perla. De aquí ni Dios, ni el Papa, ni el presidente te sacan...»; extracto del Nunca Más.

El predio no era un lugar improvisado; era un complejo de edificios de ladrillo visto diseñado para la eficiencia administrativa de la muerte. Se encontraba dentro de la Jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, bajo el mando de la Zona 3, y el informe de la CONADEP (1984) dedica apartados específicos a los testimonios de quienes sobrevivieron al horror.

Una de las testigos clave en los juicios posteriores. Graciela Geuna describió con precisión la jerarquía del lugar y cómo los oficiales se ufanaban de sus crímenes. «A los que 'se iban' (los que iban a ser ejecutados), les decían que los trasladaban a una granja de recuperación. Les hacían ponerse ropa limpia. Pero todos sabíamos que el camión Unimog que salía hacia los campos del fondo del predio no regresaba con nadie vivo»; declaró en el «Nunca Más».

Piero Di Monti y la resistencia del silencio. Di Monti relató las torturas extremas aplicadas por el capitán Héctor Pedro Vergez. Su testimonio en el informe describe cómo los captores intentaban quebrar la identidad de los detenidos llamándolos por números y prohibiéndoles cualquier contacto visual entre ellos. Di Monti recordó el ruido constante de la radio a todo volumen, utilizada para tapar los gritos de quienes estaban en «La Sala».

Ana María Mohaded aportó datos fundamentales sobre las condiciones de detención. Ella relató cómo, a pesar de estar vendados y bajo amenaza de muerte, los detenidos generaban pequeños gestos de solidaridad, como susurros o apretones de manos, para mantener la humanidad en un lugar diseñado para destruirla.

El sistema se dividía en etapas:

El secuestro: Operado por la «patota» (Grupos de Tareas), que interceptaba a las víctimas en la vía pública o en sus domicilios.

La Cuadra: El salón principal donde los secuestrados permanecían vendados («tabicados») y acostados sobre colchonetas de paja en el suelo, bajo una vigilancia permanente.

La Tortura: Se llevaba a cabo en «La Sala de Terapia Intensiva» o «Margarita», donde se aplicaba picana eléctrica, submarino, vejaciones y golpes sistemáticos con el fin de obtener información sobre otros militantes.

El Destino Final: A diferencia de otros centros que utilizaban los «vuelos de la muerte», en La Perla los cautivos eran trasladados a campos cercanos dentro del mismo predio militar para ser fusilados y enterrados en fosas comunes.

La estructura de mandos en Córdoba estuvo encabezada por el Tercer Cuerpo de Ejército. Tras décadas de impunidad por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la reapertura de las causas permitió condenar a los principales responsables:

Luciano Benjamín Menéndez: El máximo responsable del área, quien acumuló 13 condenas a prisión perpetua antes de su muerte en 2018. Su figura simbolizó la crueldad del sistema represivo en el interior.

Ernesto «El Nabo» Barreiro: Jefe de torturadores en La Perla. Fue el primer militar que en 2014, durante el juicio, aportó una lista con nombres de posibles lugares de enterramiento, aunque muchos familiares consideraron esto como una maniobra de distracción.

Héctor Pedro Vergez: Jefe del destacamento de Inteligencia 141, también condenado por crímenes de lesa humanidad.

En 2007, el predio fue señalizado y transformado en un Espacio para la Memoria. Hoy, las antiguas cuadras donde reinaba el silencio y el miedo son lugares de reflexión, visitas guiadas y archivos históricos.

Uno de los hitos más recientes en la investigación ha sido el hallazgo de restos óseos en la zona conocida como «Los Hornos de La Calera», dentro de los terrenos militares. Gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se ha logrado identificar a víctimas, permitiendo a las familias cerrar un ciclo de duelo de décadas.