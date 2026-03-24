Córdoba: Cómo será la marcha histórica por los 50 años del Golpe

Este 24 de marzo se conmemoran los 50 años del Golpe de Estado de 1976, una de las páginas más oscuras de la historia argentina que dejó heridas abiertas que persisten hasta el día de hoy. Habrá marchas y concentraciones en todo el país. En la ciudad de Córdoba, se anticipa una movilización histórica que comenzará en Colón y Cañada, pasará por el Patio Olmos y culminará en la Ciudad Universitaria.

La movilización central está prevista desde las 16 horas bajo la consigna «a 50 años del Golpe Cívico Militar, la marcha se agranda» y para hacer «todos los kilómetros que hagan falta por Memoria, Verdad y Justicia».

Asimismo, la jornada de cierre se realizará con actividades artísticas frente a los Tribunales Federales.

En la ciudad de Buenos Aires, la concentración avanzará hacia Plaza de Mayo y habrá un acto a las 16,30 horas frente a la Casa Rosada, donde se anuncia la presencia de referentes históricos de organismos de Derechos Humanos, entre ellos Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel. Además, se realizará un reconocimiento a distintos sectores como trabajadores del Hospital Garrahan, personas con discapacidad, estudiantes universitarios y referentes de organizaciones sociales.