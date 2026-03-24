Córdoba: salen barrio por barrio a buscar criaderos del mosquito

La Municipalidad de Córdoba pone en marcha esta semana un operativo ambiental contra el dengue que recorrerá distintos barrios con el foco puesto en eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

El despliegue comienza este miércoles en Villa Páez y continuará el jueves en San Jorge y Aragón, para cerrar el viernes en Universitario de Horizonte. Las cuadrillas trabajarán desde las 10 de la mañana en cada sector.

Durante los recorridos, los equipos pasarán casa por casa para retirar objetos en desuso que puedan acumular agua, como botellas, neumáticos, muebles viejos, macetas rotas, electrodomésticos o cualquier elemento abandonado en patios y jardines.

La clave del operativo está en cortar el ciclo del mosquito, que se reproduce en agua estancada y es transmisor de dengue, zika y chikungunya.

Desde el municipio remarcan que la participación de los vecinos es fundamental: deben sacar a la vereda los elementos antes del paso de los camiones para facilitar la recolección.

Además, tras el operativo, las empresas UrbaCor, LAM y LUSA reforzarán el servicio y se instalarán contenedores durante tres días en puntos estratégicos de cada barrio para que los vecinos puedan seguir descartando residuos.