Córdoba vive una histórica marcha a 50 años del Golpe

Una movilización histórica se vive este 24 de marzo en conmemoración de los 50 años de la última dictadura que padeció la Argentina. Las columnas avanzaron sobre el centro de la ciudad de Córdoba y la marcha culminará con el festival «Memoria Fest», que se llevará adelante frente a Tribunales Federales y donde se presentarán el Dúo Coplanacu, Monada, Nenes Bian, Calle Vapor, Lucre Ortíz, José Luis Aguirre y muchos artistas más.

La marcha por el Día de la Memoria arrancó la esquina de Colón y Sucre y convocó a una multitud.

Los integrantes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos reconocieron que se superó la cantidad de asistencia de años anteriores y trascendió que se convocaron agrupaciones de Derechos Humanos, colectivos sociales, gremios, partidos políticos, centros de jubilados y estudiantes y familias.

Las postales de una jornada de conciencia en los ojos del reportero gráfico Jairo Stepanoff.