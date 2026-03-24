El Diario en La Perla, a 50 años de la última dictadura

Con motivo de los cincuenta años del golpe de Estado de 1976, EL DIARIO recorrió este martes 24 de marzo las instalaciones del ex centro clandestino de detención, tortura y muerte conocido como La Perla, ubicado a la vera de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz.

Las instalaciones operaron entre 1976 y 1979 como el campo de concentración más grande del interior del país.

Por sus instalaciones pasaron más de 2500 personas, de las cuales la inmensa mayoría continúan desaparecidas. Se trata de un espacio que pertenecía al Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportado y estaba bajo la responsabilidad del Área 311, a cargo del Comando de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada del Tercer Cuerpo del Ejército.

La Perla formaba parte de un territorio compuesto por un conjunto de estancias expropiadas, en el año 1942, por el Estado Nacional.

Uno de los hitos más recientes en la investigación ha sido el hallazgo de restos óseos en la zona conocida como «Loma del Torito», dentro de los terrenos militares. Gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se ha logrado identificar a víctimas, permitiendo a las familias cerrar un ciclo de duelo de décadas.

Los restos óseos corresponden a Carlos Alberto D'Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nivoli Gauchat, Jorge Alejandro Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana María Carranza Gamberale o Cecilia María Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elsa Mónica «Kelly» Pardo.