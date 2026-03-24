El recuerdo de Beatriz Castillo, sobreviviente de la última dictadura

Beatriz Castillo transformó el dolor del cautiverio y la tortura en una herramienta de justicia y lucha contra la impunidad. Este 2026, se cumplen cinco años de su fallecimiento y su nombre se mantiene vivo en Villa Carlos Paz como un ejemplo de lucha y compromiso con la memoria y la verdad.

La vecina carlospacense fue secuestrada y torturada durante la última dictadura argentina y fue una de las fundadoras de la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos, al tiempo que también ejerció como Convencional Constituyente.

Había nacido el 1 de diciembre de 1931 y se convirtió en una referencia entre los organismos de DD.HH de la Provincia de Córdoba. Fue «chupada» en 1977 por un grupo de tareas a cargo de José Tófalo junto a su hijo Carlos Corsaletti y un día después cayó su hija Adriana. Madre e hija se reconocieron y se reencontraron estando en cautiverio.

«Eran las 23 del 5 de septiembre de 1977 y terminábamos de cenar, Carlitos, Aldo, Fernando (el Negro) y yo. Una noche tranquila hasta que golpearon la puerta, -yo les había enseñado a mis hijos que no debían abrir la puerta a nadie: "Si mamá cabra no está, los cabritos no abren"- les decía. Pero esa noche no sé qué nos pasó, y no preguntamos quién era, simplemente abrimos la puerta. Yo creía que era la cabrita que faltaba y me encontré con una patota integrada por unos quince o dieciséis hombres fuertemente armados que de un salto entraron a la cocina, gritaban, pedían documentos, y yo confundida me fui a buscar mi DNI al dormitorio, y cuando vuelvo vi al Negro detrás de la puerta. Lo tomaron de los pelos y lo sacaron a los golpes. Lo golpearon muchísimo»; relató, durante una entrevista con El Diario.

«Desde entonces el Negro Fernando Agüero está desaparecido. Lo escuchamos en La Perla, donde nos llevaron a nosotros. Una mañana cuando fuimos al baño escuché su voz, alcancé a verlo por debajo de la venda sus pies. Lo llevaban entre dos porque no se podía mover. Lo escuchamos hasta el 10 de septiembre, después nunca más»; agregó Castillo.

«A mí me llevaron junto a mis hijos y un primo. Nos llevó un hombre ni muy alto, ni muy bajo, bastante feo, a quien le decían «Favaloro» (Tófalo). No me acuerdo de los detalles de La Perla, pero imagínese la situación. Fueron días de tortura para todos los compañeros, día y noche. Era un solo lamento, no sé cómo no salimos locos de vivir todo eso. Escuché cavar, escuché tiros, escuché perros correr y escuchaba las risas de los torturadores. Fue terrible»; relató Beatriz, quien también estuvo presa en Campo de la Ribera.

Su hija Adriana Corsaletti tenía 21 años y cayó un día después que su madre y su hermano de 16 años. Terminó en La Perla (como ellos) y sólo pedía que liberen a su hermano. Una tarde, su madre la escuchó y preguntó: «¿Hija, sos vos?». Beatriz había reconocido su voz, la alegría fue inmensa y sirvió para soportar el tormento.

Su memoria y su capacidad de observación se convertirían, años más tarde, en la peor pesadilla de sus captores. El testimonio de Beatriz fue fundamental en la Megacausa La Perla-La Ribera. Fue una de las sobrevivientes que pudo identificar con nombre y apellido a los operativos que actuaban en la sombra. En sus intervenciones públicas y judiciales, siempre sostuvo que la reconstrucción de lo sucedido en los centros clandestinos es necesaria para que las nuevas generaciones comprendan el valor de la democracia y la vida.