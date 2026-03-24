Falleció a los 43 años Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans

Leonid Radvinsky, el propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, ha fallecido. Tenía 43 años. "Estamos profundamente apenados al comunicar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo murió en paz tras una larga batalla contra el cáncer", señaló un portavoz de OnlyFans. "Su familia ha pedido privacidad en estos momentos tan difíciles".

Radvinsky adquirió Fenix International Limited, la empresa propietaria y gestora de OnlyFans, en 2018.

Era director y accionista mayoritario de la compañía, fundada originalmente en 2016 por el empresario británico Tim Stokely

La popularidad de OnlyFans se disparó durante la pandemia de la COVID-19, ya que los confinamientos llevaron a creadores y consumidores a internet, convirtiendo la plataforma de suscripción en una fuente de ingresos y entretenimiento en todo el mundo.