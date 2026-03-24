Clima

Feriado: El pronóstico para Carlos Paz y el sur de Punilla

El Servicio Meteorológico adelantó que se vivirán mañanas frescas y tardes soleadas en el cierre de marzo.
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Sociedad
martes, 24 de marzo de 2026 · 13:07

Una jornada soleada y con temperaturas en ascenso se vive este martes 24 de marzo en la ciudad de Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. Los especialistas advierten que podría tratarse del último calorcito antes de la transición definitiva entre el verano y el otoño y la llegada del frío.

El Servicio Meteorológico adelantó que se vivirán mañanas frescas y tardes soleadas.

Para este feriado, Día de la Memoria, se anuncia una máxima de 25 grados y cielo mayormente despejado. No obstante, en las próximas horas regresarían las lluvias y la inestabilidad se intensificará hacia el fin de semana.

Si bien se anticipa una máxima de 30 grados, las precipitaciones se intensificarían durante el mes de abril.

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