La Casa de Hidráulica: El centro de torturas y muerte de Carlos Paz

La Casa de Hidráulica o «El Embudo» es el ex centro clandestino de detención, tortura y muerte que funcionó durante la última dictadura militar en la ciudad de Villa Carlos Paz, está ubicado a escasos metros del dique San Roque y durante décadas ocultó una de las historias más oscuras de la represión en Córdoba.

Este inmueble, que originalmente pertenecía al personal técnico de la Dirección de Hidráulica de la Provincia, fue construido en los años cuarenta como casa de reuniones y usurpado por las fuerzas represivas para funcionar como un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) entre 1976 y 1978, bajo el pretexto de un posible «atentado de la guerrilla» en el dique.

Las condiciones de emplazamiento del inmueble escondido en una península del lago San Roque, con caminos propios alejados y rodeados de arboledas, garantizaba el trabajo clandestino de represión y el accionar más brutal.

En el lugar, se llegaron a desarmar autos robados, se repartían botines saqueados a los desaparecidos y se infringieron todo tipo de torturas. Dentro del chalet, se asesinaron y desaparecieron a cientos personas.

A diferencia de La Perla, que dependía directamente del Tercer Cuerpo del Ejército, la Casa de Hidráulica fue un enclave estratégico operado principalmente por el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2). Funcionaba como un lugar de «ablande» o de tránsito antes de que los detenidos fueran derivados a la sede central del D2 (frente a la Catedral de Córdoba) o a La Perla. La ubicación aislada de la casa en aquella época permitía a las patotas policiales actuar con total impunidad, utilizando el lugar para interrogatorios bajo tortura lejos de la mirada urbana.

Según los juicios de lesa humanidad, en este sitio operaron represores de la policía provincial en estrecha colaboración con el Destacamento de Inteligencia 141. El informe «Nunca Más »y las actas de la megacausa «La Perla-La Ribera» han permitido reconstruir lo que sucedía tras los muros de piedra de esta casona de las sierras.

En las investigaciones judiciales se destaca el paso de militantes que fueron vistos por sobrevivientes en condiciones deplorables. Los relatos coinciden en el sonido del agua como una constante. Los secuestrados, a pesar de estar vendados, recordaban el estruendo del vertedero del dique o del viento serrano, lo que permitió años después identificar geográficamente el lugar. Se constató que figuras como Raúl Pedro Telleldín (jefe del D2) frecuentaban la casa para supervisar las sesiones de tortura.

Este centro clandestino se caracterizó por una crueldad y el sadismo que buscaba no solo la información, sino la destrucción total de la dignidad humana. El caso de Ricardo Fermín Albareda es emblemático y fue uno de los pilares de la sentencia en la megacausa La Perla-La Ribera. Albareda era subcomisario de la Policía de Córdoba y, al mismo tiempo, militante del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Su doble condición lo convirtió en blanco de un odio visceral por parte de sus propios camaradas del D2, quienes lo consideraban un «traidor».

Fue secuestrado en septiembre de 1979 y trasladado directamente a La Casa de Hidráulica. Según los testimonios judiciales y de sobrevivientes, Albareda fue sometido a vejaciones que excedieron incluso los «estándares» de otros centros de torturas. Se relató que fue castrado en vida y que los represores, liderados por Hugo Cayetano Britos, se ensañaron con él durante horas. Albareda nunca salió de allí. Su cuerpo permanece desaparecido, y el sitio quedó marcado como el lugar de su martirio final.

Charlie «El Inglés» Moore fue un sobreviviente del D2 que aportó datos fundamentales. En sus relatos, describió que La Casa de Hidráulica era utilizada para «operaciones especiales» del personal policial. Su testimonio permitió identificar a los represores que frecuentaban el lugar y la conexión logística entre la central del D2 y este refugio serrano.

Al ser una casa de piedra y estar cerca del agua, las condiciones de detención en invierno eran letales. Al igual que en otros centros, utilizaban radios a todo volumen para tapar los gritos, pero el eco del dique a veces devolvía los sonidos de la tortura hacia la ladera de la montaña.

La justicia determinó que los crímenes en La Casa de Hidráulica no hubieran sido posibles sin la estructura del D2. Entre los condenados por estos hechos específicos se encuentran Luciano Benjamín Menéndez (como jefe del Tercer Cuerpo, responsable máximo de todo lo que ocurría en su jurisdicción), Hugo Cayetano Britos (comisario del D2, condenado específicamente por el caso Albareda y otros tormentos en este sitio) y Calixto Luis Flores (otro de los «pesados» del D2 que operaba en Punilla.

Durante mucho tiempo, la Casa de Hidráulica fue un «secreto a voces» en el Valle de Punilla. Tras el retorno de la democracia, el lugar volvió a manos de la provincia, pero su pasado permaneció invisibilizado hasta la última década. En el marco de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, el edificio fue señalizado oficialmente para que los turistas y vecinos que transitan la zona del Dique San Roque sepan que allí se violaron derechos humanos.