La dictadura la separó de sus padres al año de vida y sigue buscándolos

Mariela Cruspeire tiene 50 años y sus padres llegaron a la ciudad de Córdoba escapando de la represión militar. Lo que creyeron que sería un cambio para bien en sus vidas, terminó siendo una sentencia. Acá fueron detenidos y ella, a tan solo un año de su nacimiento, quedó al cuidado de una vecina hasta que la encontró su familia biológica.

Tras los recientes hallazgos de restos humanos en La Perla, no pierde la esperanza de dar con sus padres.

Mariela es hija de Rosa Cristina Godoy (22) y Carlos Cayetano Cruspeire, quien trabajaba en la Compañía de Seguros y Funeraria «La Punilla» y militaba en Montoneros. Ambos fueron secuestrados el 10 de septiembre de 1977. Ella fue criada por sus abuelos y tíos y con el pasar de los años, gracias al testimonio de sobrevivientes, pudo saber que ellos estuvieron en La Perla durante más de un mes. Ella fue parte y brindó su testimonio en el mega-juicio y hoy, al celebrarse un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, colocó en el ex centro clandestino de detención un pañuelo pintado por su nieto Benjamín, de 7 años.

«Llegué con mis papás en marzo de 1977 y viví con ellos hasta el mes de septiembre, cuando se los llevaron. A mi papá lo buscaron en la casa de sepelios donde él trabajaba, y luego fueron a mi casa en el barrio Bellavista; donde yo estaba con mi mamá. Alguien dijo: «¿Qué hacemos con ella?» y me dejaron con una vecina, que se hizo cargo y llamó a mis abuelas. Me crió mi abuela paterna, y estaba mi abuela materna también»; recordó en diálogo con El Diario.

«El día que me enteré dónde estuvieron fue un alivio muy grande, porque mi búsqueda empieza cuando se recupera la Esma y siguió por largos años. Yo dije: ´Necesito saber, necesito decirle a mi hija quiénes fueron sus abuelos y dónde están´»; añadió.

La esperanza de saber qué paso con sus padres se avivó durante el último tiempo tras el hallazgo y el reconocimiento de varios restos de desaparecidos en la zona conocida como Loma del Torito, dentro de La Perla. «A partir de los hallazgos, la esperanza de encontrarlos creció el doble. Si bien uno siempre los tiene en la mente, es necesario para hacer el duelo y armar el rompecabezas. Tengo muy pocas fotos de ellos de cuando eran adolescentes. Las fotos donde estamos los tres juntos, se la tienen que haber llevado porque, cuando los secuestraron, se llevaron todo, hasta la guitarra de mi papá»; completó Mariela.