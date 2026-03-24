La memoria no es un ejercicio de nostalgia, es una herramienta de futuro

A medio siglo del golpe de Estado que instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina, el país reflexiona sobre las cicatrices de un plan sistemático que transformó la geografía urbana y social. Córdoba, epicentro de la represión y la resistencia, sostiene las banderas de Verdad y Justicia en un contexto de nuevos desafíos negacionistas.

El calendario marca una cifra redonda que estremece: 50 años. Cinco décadas han pasado desde que aquel 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas interrumpieron el orden democrático para dar paso al denominado «Proceso de Reorganización Nacional». Lo que siguió no fue solo un cambio de gobierno, sino el despliegue de una maquinaria de exterminio que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, miles de exiliados y una deuda económica que aún condiciona el presente.

En nuestra provincia, el golpe no fue un eco lejano de Buenos Aires. Bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez en el Tercer Cuerpo de Ejército, Córdoba se convirtió en un laboratorio del horror. Lugares como La Perla, el D2 y La Casa de la Hidráulica en el Dique San Roque dejaron de ser nombres en un mapa para transformarse en centros clandestinos de detención.

A 50 años, el valor de los testimonios recogidos en el informe «Nunca Más» y las sentencias de las megacausas cobran una relevancia renovada. La justicia argentina, pionera en el mundo por juzgar a sus propios dictadores en tribunales ordinarios, ha logrado condenar a jerarcas y operativos de campo, desde el propio Menéndez hasta figuras civiles y policiales como «La Cuca» Antón o Luis Alberto Quijano.

Uno de los fenómenos más notables de este aniversario es el trasvasamiento generacional. Las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que iniciaron su ronda en la soledad más absoluta, ven hoy a nietos recuperados y jóvenes que no vivieron el horror liderar las marchas. Sin embargo, el aniversario número 50 llega en un clima de tensión política. El resurgimiento de discursos que cuestionan las cifras o intentan igualar la violencia estatal con la militante (la teoría de los dos demonios) pone a prueba la solidez del pacto democrático de 1983.

Hoy, los predios que olían a muerte son espacios de vida. En La Perla, donde antes reinaba el estruendoso silencio de «La Cuadra», hoy se dictan talleres y se reciben escuelas. Las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continúan, recordándonos que la dictadura no es una foto en blanco y negro, sino un proceso abierto mientras falte identificar un resto o recuperar a un nieto.

Llegar a los 50 años de aquel fatídico marzo obliga a la sociedad argentina a una pregunta incómoda: ¿qué hemos aprendido? La respuesta parece estar en las calles cada 24 de marzo. La democracia, con todas sus deudas económicas y sociales, sigue siendo el único camino posible. La memoria no es un ejercicio de nostalgia, sino una herramienta de futuro.