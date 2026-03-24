Leche de burra en polvo: el desarrollo que impulsa una universidad cordobesa

La Universidad Nacional de Villa María dio un paso fuerte en desarrollo tecnológico al incorporar un equipo que permitirá producir leche de burra en polvo, una línea con potencial en alimentos, salud y exportación.

Se trata de un liofilizador recientemente sumado a la Planta Industrial de Alimentos, que permite transformar la leche en polvo sin perder sus propiedades nutricionales y con la ventaja de conservarla por largos períodos sin necesidad de refrigeración.

El equipamiento fue adquirido mediante un acuerdo entre la universidad y una empresa privada, en el marco de un programa nacional de financiamiento, y quedó a cargo del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas.

El desarrollo no se limita solo a la leche. La tecnología también abre la puerta al aprovechamiento de subproductos para generar ingredientes funcionales con valor agregado, con aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y de suplementos.

Desde la universidad remarcaron que este avance forma parte de una estrategia para vincular ciencia y producción, con impacto tanto regional como nacional.

En el proyecto también participan equipos de investigación del IMITAB (Conicet), y se suma infraestructura previamente incorporada a través de la Universidad Nacional de Río Cuarto, lo que permite fortalecer todo el proceso productivo, desde la elaboración hasta el control de calidad.

La iniciativa busca posicionar a la universidad como un actor clave en el desarrollo de soluciones innovadoras, con proyección hacia nuevos mercados y oportunidades productivas.