A los 88 años, murió el periodista Rómulo Berruti

Buenos Aires. El mundo de la cultura y el espectáculo argentino atraviesa horas de honda tristeza. Con profundo pesar, se conoció en las últimas horas la muerte de Rómulo Berruti, una figura imprescindible del periodismo especializado y un apasionado difusor de las artes, quien falleció el domingo 22 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. Su partida, dada a conocer desde Argentores, deja un vacío difícil de dimensionar en un ámbito al que le dedicó más de seis décadas con una entrega silenciosa, rigurosa y profundamente amorosa.

Había nacido el 23 de octubre de 1937, en el corazón de Buenos Aires, una ciudad que marcaría para siempre su sensibilidad estética y su vocación. Desde muy joven, su destino pareció entrelazarse con el mundo del espectáculo, en gran parte influenciado por la figura de su tío, el dramaturgo Alejandro Berruti, quien además presidió Argentores entre 1940 y 1942. Aquella cercanía temprana con los escenarios, los textos y los artistas sembró en él una curiosidad que con los años se transformaría en una mirada experta, respetada y profundamente influyente.

Sus primeros pasos en el periodismo gráfico datan de 1960, cuando comenzó a escribir en el diario El Mundo y en el vespertino Crítica. Sin embargo, sería en Clarín donde consolidaría su legado: durante 26 años no solo ejerció como jefe de la sección Espectáculos, sino que además creó “Telones y Pantallas”, un espacio que se convertiría en referencia obligada para generaciones de lectores ávidos de comprender el pulso del teatro, el cine y la televisión. Su pluma, siempre precisa y elegante, también dejó huella en publicaciones como La Prensa, Somos y Gente, donde supo conjugar análisis, sensibilidad y una notable capacidad para narrar el detrás de escena del mundo artístico.

La televisión le ofreció otro escenario desde el cual desplegar su talento. Su nombre quedó indisolublemente ligado a Función privada, el recordado ciclo que condujo junto a Carlos Morelli. Aquel programa no solo marcó una época, sino que se transformó en una verdadera puerta de acceso al cine de autor y a la producción nacional, acercando propuestas muchas veces relegadas a un público amplio y diverso, con una mirada pedagógica y apasionada que distinguía a ambos conductores.

La radio, íntima y cercana, también fue territorio fértil para su voz. Allí brilló en ciclos como Detrás del espejo, que se mantuvo durante 15 años al aire, consolidándose como un espacio de referencia para los amantes del espectáculo. Más tarde, desde 2008, condujo Plumas, bikinis y tangos, un programa que funcionó como un sentido homenaje a la época dorada de la revista porteña y a la identidad musical de Buenos Aires, esa misma ciudad que había moldeado su sensibilidad desde la infancia.

A lo largo de su extensa trayectoria, fue distinguido por su labor incansable y su compromiso con la cultura. En 1987 recibió el Premio Konex, uno de los reconocimientos más prestigiosos del país, y su criterio fue convocado en innumerables ocasiones como jurado de galardones de peso, como los premios María Guerrero, Martín Fierro y Cóndor de Plata. Además, integró en múltiples oportunidades el Gran Jurado de los propios Premios Konex, reafirmando el respeto que supo construir entre sus pares.

Su muerte no solo enluta al periodismo, sino también a toda una generación que encontró en su mirada una guía, un puente entre el arte y el público. Rómulo Berruti no fue únicamente un cronista del espectáculo: fue, ante todo, un apasionado narrador de la cultura argentina, un testigo privilegiado de su evolución y un defensor incansable de su riqueza. Su legado, vasto y profundamente humano, seguirá resonando en cada historia contada, en cada obra reseñada y en cada memoria compartida.

