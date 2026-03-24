Los casos de tuberculosis se disparan y vuelven a encender alarmas

La tuberculosis volvió a instalarse como un problema creciente en Argentina. En 2025 se registraron 16.445 casos, lo que representa un aumento del 3,9% respecto al año anterior y un salto del 79,7% desde 2020, según datos difundidos por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) en base al Boletín Epidemiológico Nacional.

El crecimiento no responde a una sola causa. Desde la AAMR advierten que detrás del aumento hay un combo de factores: dificultades para detectar la enfermedad a tiempo, problemas en el acceso a los tratamientos, interrupciones en las terapias y condiciones sociales que favorecen el contagio, como el hacinamiento y la vulnerabilidad económica.

La tasa nacional llegó a 34,6 casos cada 100.000 habitantes y el incremento se observa en gran parte del país, incluyendo Córdoba. Las provincias con mayor carga siguen siendo Jujuy, Salta, Buenos Aires, CABA, Chaco y Formosa.

Uno de los datos que más preocupa es el perfil de los afectados: el 60,7% de los casos se concentra en hombres jóvenes de entre 15 y 44 años, mientras que también crecen los contagios en menores de 20 años.

Los especialistas insisten en que el diagnóstico temprano es clave para cortar la cadena de transmisión. Sin embargo, los síntomas suelen confundirse con otras enfermedades respiratorias, lo que retrasa la detección y facilita la propagación.

En paralelo, remarcan la importancia de sostener la vacunación con BCG al nacer y garantizar la continuidad de los tratamientos, ya que la interrupción puede generar formas resistentes de la enfermedad, más difíciles de controlar.

En este contexto, también generó preocupación en el ámbito sanitario la decisión del país de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, lo que podría afectar el acceso a información, financiamiento y coordinación internacional en materia de salud pública.