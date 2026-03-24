Luis Alberto Quijano, la historia del represor que vivió en Carlos Paz

Luis Alberto Quijano era un torturador, uno de los nombres vinculados al horror que la dictadura desplegó en La Perla, pero también era un conocido vecino de Villa Carlos Paz. Quijano no solo fue un engranaje operativo del Destacamento de Inteligencia 141, sino que su figura terminó por personificar la traición familiar y la caída de los muros de impunidad en el Valle de Punilla.

Quijano, conocido bajo el alias del «Ángel», operó principalmente en el centro clandestino de detención La Perla. A diferencia de otros cuadros militares que mantenían un perfil puramente administrativo, Quijano fue señalado por sobrevivientes como un miembro activo de las «patotas» de secuestro y un torturador sistemático. Se encargaba de la logística de los traslados y participaba en los interrogatorios en «La Sala». Su conocimiento de la región lo hacía un activo valioso para el Tercer Cuerpo de Ejército en la persecución de militantes en las sierras cordobesas.

Después de un paso por Las Lomitas en Formosa, en 1971, la familia Quijano se instaló en Córdoba. Dos años después, volvieron a Buenos Aires y en 1975, en pleno auge del Comando Libertadores de América, Quijano pidió el pase para combatir a la «subversión» y fue asignado al Destacamento de Inteligencia 141 en 1976.

El genocida carlospacense fue oficial de Gendarmería y desde el 24 de marzo de 1976 hasta 1978, fue uno de los jefes del campo de concentración más importante que tuvo el proceso en el interior de la Argentina.

Durante años, tras el retorno de la democracia, Quijano vivió en Carlos Paz como un vecino más, amparado por el silencio y las leyes de impunidad, hasta que el avance de los juicios de lesa humanidad comenzó a cercarlo.

Uno de los capítulos más estremecedores de la biografía de Quijano no proviene de un expediente judicial externo, sino del seno de su hogar. Su hijo, Luis Alberto Quijano (hijo), se convirtió en una pieza clave para desenterrar el horror.

En testimonios desgarradores, el hijo de Quijano relató cómo su padre se quedaba con objetos robados a quienes secuestraba. Tras los saqueos en las viviendas de los secuestrados (como un botín de guerra), Quijano regresaba a su casa en Carlos Paz con electrodomésticos, ropa y juguetes de las víctimas. Pero además, el hijo declaró haber sido llevado por su padre a La Perla cuando era apenas un adolescente, obligándolo a presenciar el cautiverio de personas vendadas y golpeadas.

«Mi padre no era un soldado, era un criminal que disfrutaba del poder sobre la vida de los demás»; declaró su hijo en el juicio.

La denuncia de su hijo fue un acto de justicia poética y un quiebre en la lógica del silencio familiar que imperaba en muchos hogares de represores. En agosto de 2016, Luis Alberto Quijano fue uno de los condenados en la histórica sentencia de la Megacausa La Perla-La Ribera. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba lo encontró responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado. Recibió la pena de prisión perpetua, siendo inhabilitado de por vida para ejercer cargos público y se ratificó que su accionar formó parte de un plan sistemático de exterminio.

Para la comunidad de Carlos Paz, el caso Quijano fue una herida abierta. Durante décadas, la ciudad fue refugio de varios represores que buscaban el anonimato de las sierras. La condena de Quijano, sumada a la señalización de sitios como La Casa de la Hidráulica, transformó la percepción local sobre la dictadura: ya no era algo que pasaba lejos, sino que tenía protagonistas y verdugos caminando por las mismas calles.

El viejo represor murió sin condena.